Зайнутдинов: думаю, «Ростов» обыграл «Спартак» за счёт прессинга

Полузащитник «Ростова» Бактийор Зайнутдинов прокомментировал победу команды в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:1).
«Сегодня была очень тяжёлая игра. Самое главное, что победили. Счёт на табло. У нас была задача встречать их вверху, прессинговать. Думаю, за счёт прессинга обыграли „Спартак“.
Есть ли особый настрой на московские команды? Да нет. Я же им не 10 голов забил, чтобы делать такие выводы. Всего три гола забил москвичам.
Есть разочарование, что именно в этот момент наступает перерыв. И Георгич тоже говорил это. Только-только набрал форму после травмы. Ну ничего, буду держать себя в форме на отдыхе.
Думаю, провели первую часть сезона неплохо. У нас была задача именно быть в пятёрке, и мы её выполнили. Нужно готовиться к следующему году.
Рома Ерёменко — топ-футболист, у которого учишься на тренировках. Это вообще сумасшедший игрок. Конечно, нам его не хватает.
Что означают слова Карпина: „Вот будешь меня слушать...“? Он мне даёт подсказки. По лишнему весу постоянно ругает. Говорит: „Слушай меня, слушай“. Ну мы слушаемся», — сказал Зайнутдинов в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 9 декабря 2019
-
00:03
-
00:01
- 8 декабря 2019
-
23:29
-
23:27
-
23:18
-
23:11
-
23:03
-
22:47
-
22:41
-
22:25
-
22:23
-
22:13
-
22:10
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:52
-
21:44
-
21:44
-
21:42
-
21:37
-
21:30
-
21:28
-
21:22
-
21:20
-
21:15
-
21:08
-
20:53
-
20:52
-
20:31
-
20:31
-
20:23
-
20:14
-
20:08
-
20:06