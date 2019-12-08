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Зайнутдинов: думаю, «Ростов» обыграл «Спартак» за счёт прессинга

Зайнутдинов: думаю, «Ростов» обыграл «Спартак» за счёт прессинга
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Бактийор Зайнутдинов прокомментировал победу команды в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:1).

«Сегодня была очень тяжёлая игра. Самое главное, что победили. Счёт на табло. У нас была задача встречать их вверху, прессинговать. Думаю, за счёт прессинга обыграли „Спартак“.

Есть ли особый настрой на московские команды? Да нет. Я же им не 10 голов забил, чтобы делать такие выводы. Всего три гола забил москвичам.

Есть разочарование, что именно в этот момент наступает перерыв. И Георгич тоже говорил это. Только-только набрал форму после травмы. Ну ничего, буду держать себя в форме на отдыхе.

Думаю, провели первую часть сезона неплохо. У нас была задача именно быть в пятёрке, и мы её выполнили. Нужно готовиться к следующему году.

Рома Ерёменко — топ-футболист, у которого учишься на тренировках. Это вообще сумасшедший игрок. Конечно, нам его не хватает.

Что означают слова Карпина: „Вот будешь меня слушать...“? Он мне даёт подсказки. По лишнему весу постоянно ругает. Говорит: „Слушай меня, слушай“. Ну мы слушаемся», — сказал Зайнутдинов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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