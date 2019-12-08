Спортивный директор «Зенита» подтвердил, что клубу предлагали купить Ляказетта

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта подтвердил информацию о несостоявшемся переходе в клуб нападающего лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта.
«Какой-то российский агент предлагал Ляказетта в «Зенит». Но это то же самое, как если бы кто-то предложил нам Криштиану Роналду — в принципе невозможная ситуация. Если бы у «Зенита» было желание подписать Ляказетта, мы бы напрямую связались с его официальным представителем, потому что это знаменитый игрок. Представьте, сколько стоит Ляказетт и какова его зарплата. Я не отнёсся к этому предложению хоть сколь-нибудь серьёзно. И мне не нравится, когда подобные агенты отнимают наше время», — приводятся слова Рибалты на сайте «Матч ТВ».
Также Рибалта заявил, что «Зенит» не намерен расставаться с нападающим Себастьяном Дриусси, несмотря на слухи о его возможном уходе.
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