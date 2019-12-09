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«Наполи» рассматривает трёх кандидатов в качестве возможной замены Анчелотти

«Наполи» рассматривает трёх кандидатов в качестве возможной замены Анчелотти
Футбол / Италия 0

Неаполитанский «Наполи» может уволить главного тренера Карло Анчелотти и составил список из трёх претендентов в качестве его замены, утверждает Calciomercato.

По данным источника, неаполитанцы проявляют интерес к бывшему главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который в данный момент является безработным, экс-наставнику «Милана» Дженнаро Гаттузо, а также Эдоардо Рейе, который ранее уже тренировал «Наполи».

«Наполи», набрав 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В Лиге чемпионов «партопейцы» занимают второе место в турнирной таблице группы Е, набрав девять очков.

Следующий матч «Наполи» проведёт 10 декабря с бельгийским «Генком» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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