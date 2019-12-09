Уткин — о Запашном: тигр лучше владеет русским языком, чем некоторые живодёры

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о высказывании руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного про футбольных болельщиков.
«Акция болельщиков – событие, которое невозможно замолчать. Оно достучалось и добивается того, что должно было. И в этом смысле очень интересно проанализировать слова и вообще хронику поступков одного известного живодёра, который всю жизнь мучает животных, и, думаю, это определяет его отношение к жизни. Живодёру досталось в социальных сетях – естественно, потому что это идиотские слова, это слова дегенеративного ума. Короче говоря, везде его прополоскали, прошло время, и живодёр сказал, что на самом деле болельщики показали, что они не умеют справляться с эмоциями.
Это и есть та самая проблема, которая существует в обществе. Люди, которым что-то не нравится и которые имеют – или думают, что имеют – возможность запустить силу, сначала включают силу, потом сталкиваются с противодействием, а потом говорят: «Не, ребят, ну вы с эмоциями-то справляйтесь». Какие эмоции? Ты предложил ОМОНом покрошить! Ты про какие вообще эмоции говоришь? У тигра лучше русским языком владение, чем у некоторых живодёров», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
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