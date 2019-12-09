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«Милан» обыграл «Болонью» и вышел на 10-е место в Серии А

«Милан» обыграл «Болонью» и вышел на 10-е место в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Болонья» уступила «Милану» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Обслуживал матч арбитр Даниэле Киффи. Ему ассистировали Даниэле Биндони и Лоренцо Манганелли.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Кшиштоф Пёнтек, который реализовал 11-метровый. На 32-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Тео Бернар Франсуа с передачи Сусо. Через несколько минут хозяева сократили разрыв в счёте благодаря автоголу Тео. В начале второго тайма третий гол в ворота «Болоньи» забил Джакомо Бонавентура. В конце матча «Болонья» вновь сократила разрыв в счёте, отличился Никола Сансоне с пенальти.

«Милан», набрав 20 очков, вышел на 10-е место в Серии А. «Болонья» (16) — на 12-м месте.

Италия - Серия А. 15-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
0:1 Пёнтек – 15' (пен)   0:2 Бернар Франсуа – 32'   1:2 Бернар Франсуа – 40' (автогол)   1:3 Бонавентура – 46'   2:3 Сансоне – 84' (пен)
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