«Милан» обыграл «Болонью» и вышел на 10-е место в Серии А

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Болонья» уступила «Милану» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Обслуживал матч арбитр Даниэле Киффи. Ему ассистировали Даниэле Биндони и Лоренцо Манганелли.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Кшиштоф Пёнтек, который реализовал 11-метровый. На 32-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Тео Бернар Франсуа с передачи Сусо. Через несколько минут хозяева сократили разрыв в счёте благодаря автоголу Тео. В начале второго тайма третий гол в ворота «Болоньи» забил Джакомо Бонавентура. В конце матча «Болонья» вновь сократила разрыв в счёте, отличился Никола Сансоне с пенальти.

«Милан», набрав 20 очков, вышел на 10-е место в Серии А. «Болонья» (16) — на 12-м месте.