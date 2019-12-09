Одноклубник Головина забыл свой номер и решил, что меняют его

Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко попал в курьёзную ситуацию во время матча 17-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном» (3:0).



Под занавес встречи тренерский штаб монегасков решил произвести замену и выпустить на поле нападающего Жан-Кевина Огустена. На табличке резервного рефери загорелся 14-й номер, и Бакайоко посчитал, что поле должен покинуть именно он. Тьемуэ забыл, что после возвращения в клуб взял номер 6, а под 14-м номером, ранее принадлежавшим ему, в настоящее время выступает форвард Бальде Кейта.



Ошибка Бакайоко вызвала смех не только у его одноклубников и его самого, но и у тренеров команды и судей.



«Монако», за который также выступает российский полузащитник Александр Головин, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.

Головина не остановить! За 7 минут он организовал три гола «Монако»! Стандарты Александра – опасное оружие. «Амьену» не повезло.