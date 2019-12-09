В России задержали фанатов «Легии», приехавших драться с болельщиками «Спартака»

Правоохранительные органы предотвратили массовую драку между болельщиками польской «Легии» и российского «Спартака» в Калининградской области, сообщает TVN24.

По данным источника, польские фанаты в ноябре приехали в Россию для драки с болельщиками «Спартака». Согласно договорённостями, драка должна была пройти голыми руками с участием 33 человек с каждой из сторон.

Эта встреча планировалась, как реванш за поражение болельщиков «Легии» в драке с фанатами «Спартака», которая состоялась в 2016 году в Латвии.

Реванш должен был состояться между польской границей и Калининградом. При этом, фанаты российского клуба заверили поляков, что полиция не помешает драке, поскольку получила взятку. Однако, после того, как фанаты «Легии» пришли в обговоренное место, их окружили полицейские.

Правоохранительные органы задержали 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявили им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России. В итоге болельщиков экстрадировали в Польшу и запретили въезд на территорию России в течение пяти лет.