В России задержали фанатов «Легии», приехавших драться с болельщиками «Спартака»

Правоохранительные органы предотвратили массовую драку между болельщиками польской «Легии» и российского «Спартака» в Калининградской области, сообщает TVN24.
По данным источника, польские фанаты в ноябре приехали в Россию для драки с болельщиками «Спартака». Согласно договорённостями, драка должна была пройти голыми руками с участием 33 человек с каждой из сторон.
Эта встреча планировалась, как реванш за поражение болельщиков «Легии» в драке с фанатами «Спартака», которая состоялась в 2016 году в Латвии.
Реванш должен был состояться между польской границей и Калининградом. При этом, фанаты российского клуба заверили поляков, что полиция не помешает драке, поскольку получила взятку. Однако, после того, как фанаты «Легии» пришли в обговоренное место, их окружили полицейские.
Правоохранительные органы задержали 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявили им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России. В итоге болельщиков экстрадировали в Польшу и запретили въезд на территорию России в течение пяти лет.
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