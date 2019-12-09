Полиция в Бразилии применяла гранаты для разгона фанатов «Крузейро». Видео

«Крузейро» потерпел поражение в матче заключительного, 38-го тура бразильской Серии А с «Палмейрасом», который прошёл на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти и завершился со счётом 0:2.

По итогам нынешнего сезона «Крузейро», набрав 36 очков, финишировал в зоне вылета, заняв 17-е место в турнирной таблице первенства, и впервые в своей истории покинул высший дивизион.

Во время матча болельщики «Крузейро» не смогли сдержать свои эмоции и начали ломать кресла, а также пытались выбежать на поле. Для предотвращения беспорядков полиции пришлось применять гранаты.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в составе команды в этом сезоне выступал нападающий Педро Роша, права на которого принадлежат московскому «Спартаку».

«Крузейро» является четырёхкратным чемпионом Бразилии и шестикратным обладателем Кубка страны. Также клубу дважды покорялся Кубок Либертадорес.