Кутепов – об акциях протестов фанатов: молодцы, сплотились над общей проблемой

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал акции протестов болельщиков против действий правоохранительных органов в отношении активных любителей футбола.
«Уход фанатов с трибун на разных матчах РПЛ я считаю хорошим, положительным моментом, когда болельщики разных клубов объединяются. Сплотились над общей проблемой, так сказать. Это очень здорово. Ребята молодцы Это их идея, они ее реализовали и воплотили. Больше нечего сказать», — сказал Кутепов в эфире «Арена LIVE», которая выходит на канале «Спартака» в YouTube.
Напомним, болельщики ряда команд Российской Премьер-Лиги провели акцию протеста в связи с массовыми задержаниями поклонников «Спартака» в Санкт-Петербурге перед встречей с «Зенитом» (0:1). На 30-й и 40-й минутах матчей болельщики покидали стадион, чтобы выразить недовольство действиями правоохранительных органов.
В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» разгромно уступил «Ростову» со счётом 1:4.
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