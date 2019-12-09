Болельщик «Милана» получил ранение, пытаясь завладеть футболкой игрока

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Болонья» уступила «Милану» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара».

После игры один из болельщиков «Милана» получил ножевое ранение, сообщает Football Italia со ссылкой на ETV. По данным источника, между двумя болельщиками миланского клуба состоялся спор за футболку одного из футболистов, во время которого один фанат ранил другого в живот.

Пострадавший был найден около стадиона в тяжёлом состоянии. Болельщика доставили в одну из больниц Болоньи и сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Милан», набрав 20 очков, вышел на 10-е место в Серии А. «Болонья» (16) — на 12-м месте.

Турнирную таблицу чемпионата Италии можно посмотреть на «Чемпионате».