Тедеско высказался об акции протеста фанатов «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:4) прокомментировал акцию протестов фанатов красно-белых против действий правоохранительных органов в отношении активных любителей футбола.
«Я всё знаю об этой ситуации. Я понимаю болельщиков. Хорошо, если фанаты так объединяются. Конечно, нам не хватило той поддержки, которую «Спартак» обычно получает в домашних матчах, но мы это принимаем», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
На 30-й минуте матча фанаты красно-белых начали покидать трибуну за воротами и в скором времени освободили сектора. Их примеру последовали зрители с других трибун, а также болельщики гостевой команды. Через некоторое время по стадиону прозвучало объявление с призывом присоединиться к акции протеста.
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