Роджерс: наша команда вошла в историю «Лестера»

Главный тренер «Лестер Cити» Брендан Роджерс подвёл итоги матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (4:1), в котором «лисы» одержали восьмую победу подряд.
«Футболисты сыграли изумительно. Исторический день для клуба, и наше выступление это доказывает. Это действительно нечто особенное, что помещает эту команду в учебники истории «Лестера». Был тяжёлый матч, и мы играли очень качественно, с желанием. Блестящая победа. Могли бы забить ещё 1-2 гола, если бы лучше сработали с последней передачей.
Незадолго до перерыва «Астон Вилла» приободрилась, но мы должны были сохранять спокойствие и продолжать играть в своём стиле. Сегодня мы забили голы на любой вкус, шли до конца и старались продолжать забивать голы.
Варди — игрок очень высокого уровня. Он всегда готов. Когда у него появляется шанс, ни у кого нет сомнений в его реализации. Второй забитый мяч, это то, что можно назвать «гол имени Джейми Варди», – приводит слова Роджерса Goal.
Видео второго гола Варди в этом матче доступно на «Чемпионате».
«Лестер», набрав 38 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отрыв «лис» от «Манчестер Сити», располагающегося строчкой ниже, увеличился до 6 очков. «Астон Вилла» (15) – 17-я.
- 9 декабря 2019
-
09:00
-
08:56
-
08:38
-
08:04
-
07:22
-
06:41
-
05:39
-
03:21
-
03:05
-
02:36
-
02:09
-
01:29
-
01:02
-
00:58
-
00:56
-
00:43
-
00:37
-
00:03
-
00:01
- 8 декабря 2019
-
23:29
-
23:27
-
23:18
-
23:11
-
23:03
-
22:47
-
22:41
-
22:25
-
22:23
-
22:13
-
22:10
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:52
-
21:44