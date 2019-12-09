Роджерс: наша команда вошла в историю «Лестера»

Главный тренер «Лестер Cити» Брендан Роджерс подвёл итоги матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (4:1), в котором «лисы» одержали восьмую победу подряд.

«Футболисты сыграли изумительно. Исторический день для клуба, и наше выступление это доказывает. Это действительно нечто особенное, что помещает эту команду в учебники истории «Лестера». Был тяжёлый матч, и мы играли очень качественно, с желанием. Блестящая победа. Могли бы забить ещё 1-2 гола, если бы лучше сработали с последней передачей.

Незадолго до перерыва «Астон Вилла» приободрилась, но мы должны были сохранять спокойствие и продолжать играть в своём стиле. Сегодня мы забили голы на любой вкус, шли до конца и старались продолжать забивать голы.

Варди — игрок очень высокого уровня. Он всегда готов. Когда у него появляется шанс, ни у кого нет сомнений в его реализации. Второй забитый мяч, это то, что можно назвать «гол имени Джейми Варди», – приводит слова Роджерса Goal.

Видео второго гола Варди в этом матче доступно на «Чемпионате».

«Лестер», набрав 38 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отрыв «лис» от «Манчестер Сити», располагающегося строчкой ниже, увеличился до 6 очков. «Астон Вилла» (15) – 17-я.