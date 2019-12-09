Варди близок к повторению своего же рекорда в Премьер-лиге

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди сделал дубль в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» и приблизился к повторению своего же рекорда.
Таким образом, английский нападающий забил в восьми подряд матчах чемпионата. Рекорд, который поставил сам Варди в чемпионском для «Лестера» сезоне-2015/16, составляет 11 матчей. Он побил рекорд нападающего «Манчестер Юнайтед» Руда ван Нистелроя. Только три игрока смогли забить в восьми или больше матчах подряд: Джейми Варди, Руд ван Нистелрой и Даниэль Старридж. Также 32-летний форвард забил больше всего голов в лиге среди топ-5 чемпионатов с момента назначения Брендана Роджерса на пост главного тренера «Лестера».
На счету Джейми Варди 16 голов в английской Премьер-лиге в этом сезоне. «Лестер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 38 очков в 16 турах. Подопечные Брендана Роджерса отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков.
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