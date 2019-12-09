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«РБ Лейпциг» опережает топ-клубы в борьбе за Холанда

«РБ Лейпциг» опережает топ-клубы в борьбе за Холанда
Футбол / Германия 0

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд с большой вероятностью продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, главным претендентом на 19-летнего футболиста в настоящее время является «РБ Лейпциг», чьё лидерство в борьбе за игрока обусловлено связями с австрийским клубом – у них общий владелец, компания Red Bull – и желанием самого форварда перебраться в Германию. Холанд убеждён, что после перехода в топ-команду не сможет рассчитывать на постоянную игровую практику, и считает «РБ Лейпциг» идеальной следующей ступенью в карьере.

В услугах Холанда также заинтересован ряд европейских клубов, среди которых «Ювентус», «Наполи», «Манчестер Юнайтед» и ещё несколько представителей английской Премьер-лиги.

Холанд может уйти из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн
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