Тедеско: почему я должен бояться встречи с Федуном?

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о предстоящей встрече с владельцем клуба Леонидом Федуном на заседании совета директоров.
«Что скажу Федуну и не страшно ли мне? Страшно? Мне никогда не бывает страшно, никогда. Почему я должен этого бояться? Не вижу причин. Ещё две недели назад все праздновали победы. Да, сейчас мы проиграли «Зениту», а вы сами помните, какая была игра в Питере, и «Ростову». Иногда такое случается, даже если этого не хочешь. Но встречи с Федуном я не боюсь», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Спартак» накануне, 8 декабря, потерпел разгромное поражение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4). На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая в турнирной таблице первенства 10-е место.
- 9 декабря 2019
-
10:26
-
10:23
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:47
-
09:34
-
09:21
-
09:00
-
08:56
-
08:38
-
08:04
-
07:22
-
06:41
-
05:39
-
03:21
-
03:05
-
02:36
-
02:09
-
01:29
-
01:02
-
00:58
-
00:56
-
00:43
-
00:37
-
00:03
-
00:01
- 8 декабря 2019
-
23:29
-
23:27
-
23:18
-
23:11
-
23:03
-
22:47
-
22:41