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Тедеско: почему я должен бояться встречи с Федуном?

Тедеско: почему я должен бояться встречи с Федуном
Тедеско: почему я должен бояться встречи с Федуном?
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о предстоящей встрече с владельцем клуба Леонидом Федуном на заседании совета директоров.

«Что скажу Федуну и не страшно ли мне? Страшно? Мне никогда не бывает страшно, никогда. Почему я должен этого бояться? Не вижу причин. Ещё две недели назад все праздновали победы. Да, сейчас мы проиграли «Зениту», а вы сами помните, какая была игра в Питере, и «Ростову». Иногда такое случается, даже если этого не хочешь. Но встречи с Федуном я не боюсь», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» накануне, 8 декабря, потерпел разгромное поражение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4). На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая в турнирной таблице первенства 10-е место.

Тедеско верит в нынешний состав «Спартака» и не боится встречи с Федуном
Немец считает разгром от «Ростова» несправедливым и отвечает на вопросы о трансферах и свисте с трибун.
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