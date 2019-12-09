Полузащитник «Селтика» потерял золотую медаль во время празднования. Видео

Полузащитник «Селтика» Скотт Браун потерял свою золотую медаль во время празднования победы в финале Кубка шотландской лиги над «Рейнджерс» (1:0).
В Сети представлено видео, на котором запечатлено, как 34-летний игрок сборной Шотландии разглядывает победную ленту и растерянно обнаруживает, что медали на ней нет.
«Селтик» завоевал Кубок шотландской лиги в четвёртый раз подряд и в 19-й раз в своей истории. «Рейнджерс», несмотря на поражение в сегодняшнем матче, остаётся рекордсменом турнира – трофей покорялся клубу 27 раз. При этом команды принимали участие в финалах соревнований почти одинаковое количество раз. «Рейнджерс» добирался до решающего матча 35 раз, «Селтик» – 33. В чемпионате Шотландии «Селтик» занимает первое место, набрав 40 очков в 15 матчах лиги.
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