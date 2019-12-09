Радимов: зимой будет скучно без «Спартака»

Главный тренер «Зенита-2» и бывший футболист петербургского клуба Владислав Радимов в своём «твиттере» высказался о наступлении зимней паузы в Российской Премьер-Лиге.
«Жаль, наш чемпионат уходит на зимний перерыв… Будем скучать! Особенно по некоторым», — написал Радимов.
«По мне будешь скучать?» — прокомментировал пост самый титулованный теннисист России и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников.
«Жень! Ну скучно без «Спартака» будет! За последнее время вы столько наворотили, что сами ужаснулись! Ну давай серьёзно-то! И матч с «Ростовом» – это как раз и был апогей! Хочется сильного «Спартака» в чемпионате!» — ответил Радимов.
«Спартак» накануне, 8 декабря, потерпел разгромное поражение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4). На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая в турнирной таблице первенства 10-е место.
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