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Месси представил болельщикам «Барселоны» свой шестой «Золотой мяч»

Месси представил болельщикам «Барселоны» свой шестой «Золотой мяч»
Футбол / Испания 0

Капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси перед началом матча 16-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (5:2) представил болельщикам клуба «Золотой мяч».

Награду на поле вынесли трое сыновей аргентинца. 32-летний форвард поблагодарил их и показал приз трибунам. Болельщики отреагировали аплодисментами, после чего стали скандировать имя футболиста.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в начале этого месяца в Париже. В голосовании он опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Лионель завоевал самую престижную индивидуальную футбольную награду в шестой раз в карьере. Ранее она покорялась ему в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Один пример, который доказывает, что «Золотой мяч» — бессмысленная награда
Дело не в Месси.
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