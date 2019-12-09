Месси представил болельщикам «Барселоны» свой шестой «Золотой мяч»

Капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси перед началом матча 16-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (5:2) представил болельщикам клуба «Золотой мяч».
Награду на поле вынесли трое сыновей аргентинца. 32-летний форвард поблагодарил их и показал приз трибунам. Болельщики отреагировали аплодисментами, после чего стали скандировать имя футболиста.
Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в начале этого месяца в Париже. В голосовании он опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Лионель завоевал самую престижную индивидуальную футбольную награду в шестой раз в карьере. Ранее она покорялась ему в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
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