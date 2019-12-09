Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Шеффилд Юнайтед» побил клубный рекорд, который держался 120 лет

«Шеффилд Юнайтед» побил клубный рекорд, который держался 120 лет
Футбол / Англия 0

«Шеффилд Юнайтед» обновил клубный рекорд, который держался с сезона-1899/00, одержав победу над «Норвичем» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги (2:1).

Подопечные Криса Уайлдера не проигрывают в гостях на протяжении восьми матчей. В активе «Шеффилда» две победы и шесть ничейных результатов. Последний раз такая серия в высшем дивизионе Англии была у команды 120 лет назад в сезоне-1899/00.

«Шеффилд Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка в 16 турах. «Норвич», имея в активе 11 очков, располагается на 19-м месте. Следующий матч «клинки» проведут дома с «Астон Виллой». Встреча состоится 14 декабря на стадионе «Брэммел Лэйн».

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20.

Победный гол с разворота после серии финтов — в обзоре матча «Норвич» — «ШЮ»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019