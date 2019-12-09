«Шеффилд Юнайтед» побил клубный рекорд, который держался 120 лет
«Шеффилд Юнайтед» обновил клубный рекорд, который держался с сезона-1899/00, одержав победу над «Норвичем» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги (2:1).
Подопечные Криса Уайлдера не проигрывают в гостях на протяжении восьми матчей. В активе «Шеффилда» две победы и шесть ничейных результатов. Последний раз такая серия в высшем дивизионе Англии была у команды 120 лет назад в сезоне-1899/00.
«Шеффилд Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка в 16 турах. «Норвич», имея в активе 11 очков, располагается на 19-м месте. Следующий матч «клинки» проведут дома с «Астон Виллой». Встреча состоится 14 декабря на стадионе «Брэммел Лэйн».
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20.
Победный гол с разворота после серии финтов — в обзоре матча «Норвич» — «ШЮ»
- 9 декабря 2019
-
12:03
-
12:02
-
11:56
-
11:47
-
11:44
-
11:31
-
11:15
-
10:55
-
10:26
-
10:23
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:47
-
09:34
-
09:21
-
09:00
-
08:56
-
08:38
-
08:04
-
07:22
-
06:41
-
05:39
-
03:21
-
03:05
-
02:36
-
02:09
-
01:29
-
01:02
-
00:58
-
00:56
-
00:43
-
00:37
-
00:03
Партнерский контент