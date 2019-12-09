Легенда «Ливерпуля» Сунесс: я сходил на гей-парад и очень многое узнал

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс объяснил, почему в английской Премьер-лиге нет открытых представителей ЛГБТ, а также рассказал о походе на гей-парад.
«Я отношусь к поколению, во времена которого в футболе гомофобия была на чрезвычайном уровне. В раздевалках постоянно шутили на эту тему. Думаю, Ассоциации футболистов и Премьер-лиге нужно для начала посмотреть на себя. Вы спрашиваете: «Почему никто не совершил каминг-аута?» Я не думаю, что в футболе созданы условия, при которых любой игрок чувствовал бы себя комфортно и уверенно мог бы сказать: «Я гей». В Премьер-лиге наверняка есть геи и бисексуалы, иначе не может быть, но никто из них не чувствует себя достаточно комфортно, чтобы выйти и сказать: «Это я».
Девять месяцев назад я приехал в Брайтон и принял участие в параде. Для меня это событие была поучительным, я очень многое узнал, и моё отношение изменилось. Это был прекрасный день, и в параде приняли участие десятки тысяч человек», — цитирует Сунесса Daily Mail со ссылкой на эфир Sky Sports.
- 9 декабря 2019
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