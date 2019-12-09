Калошин: большая честь, что есть доверие УЕФА к российским видеоассистентам

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин прокомментировал назначение Сергея Карасёва и его бригады на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 между «Боруссией» Д и «Славией».

«Для нас большая честь, что есть доверие Судейского комитета УЕФА к российским видеоассистентам рефери. На матче в Дортмунде VAR будет Виталий Мешков. Кроме того, в качестве AVAR на международном уровне дебютирует Сергей Иванов, у которого только вчера состоялся дебют в той же роли на игре РПЛ — «Ахмат» — «Уфа».

Впервые на официальном международном матче бригада будет полностью состоять из российских арбитров. В предыдущих турах россияне занимали только пять позиций из шести в бригаде: рефери, ассистенты, резервный судья и AVAR. VAR же был представителем другой национальной ассоциации. Хочется пожелать удачи нашей бригаде и чтобы они подтвердили свой высокий уровень готовности и квалификации», — приводит слова Калошина официальный сайт РФС.