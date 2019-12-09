Кто был лучшим игроком 19-го тура РПЛ?

8 декабря матчем «Спартак» – «Ростов» (1:4) завершился 19-й тур нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.



«Чемпионат» предлагает выбрать лучшего игрока минувшего тура. Среди предложенных вариантов – Азер Алиев («Уфа»), Бактийор Зайнутдинов («Ростов»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Георгий Мелкадзе («Тамбов»), Иван Обляков (ЦСКА), Павел Погребняк («Урал») и Олег Шатов («Зенит»). Также присутствует вариант «кто-то другой».

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.