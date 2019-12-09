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Моуринью хочет видеть Феллайни в «Тоттенхэме»

Моуринью хочет видеть Феллайни в «Тоттенхэме»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью определился с одной из трансферных целей клуба на январское окно.

Как сообщает La Derniere Heure, португальский специалист намерен заполучить в своё распоряжение полузащитника «Шаньдун Лунэн» Маруана Феллайни, с которым он хорошо знаком по работе в «Манчестер Юнайтед». Моуринью уже связался с 32-летним футболистом.

Феллайни перебрался в Китай в феврале этого года. До этого он на протяжении пяти с половиной лет защищал цвета «Манчестер Юнайтед», а ранее играл за «Эвертон» и льежский «Стандард». Моуринью в свою очередь возглавил «Тоттенхэм» в прошлом месяце после отставки с поста главного тренера Маурисио Почеттино.

В завершившемся сезоне китайской Суперлиги Феллайни провёл 22 матча, в которых записал на свой счёт 8 голов и 3 результативные передачи.

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