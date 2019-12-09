«Лестер» готовит Мэддисону новый контракт

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон может подписать новый контракт с клубом, несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед» к игроку. Об этом сообщает Mirror со ссылкой The Athletic.

Как сообщает источник, 23-летний хавбек «лис» впечатлил клуб с момента перехода из «Норвича» в прошлом сезоне и впервые был вызван в национальную сборную Англии. Нынешнее соглашение Мэддисона с клубом рассчитано до 2023 года, но «Лестер» уже хочет подписать новый контракт с Мэддисоном, а также защитником Чагларом Сёюнджю. На прошлой неделе клуб продлил контракт главного тренера Брендана Роджерса до 2025 года.

Джеймс Мэддисон принял участие в 15 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. 23-летний англичанин забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.