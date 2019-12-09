Геркус сравнил отстранение России с баном Германии после войны
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, а также сравнил его с санкциями в отношении Германии после окончания Второй мировой войны.
«После того как нацистская Германия проиграла войну, Международный олимпийский комитет тоже её забанил, и в Играх 1948 года немецких спортсменов не было. Но уже в 1952-м приняли решение бан снять, и Германия выступала под своим флагом. Россию банят на три Олимпиады подряд», — написал Геркус в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что запрет в отношении России от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры.
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