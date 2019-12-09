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Егоров отказался комментировать слова Гинера в его адрес

Егоров отказался комментировать слова Гинера в его адрес
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров отказался комментировать заявление президента ЦСКА Евгения Гинера про работу арбитров в чемпионате России.

«Комментировать заявление Гинера не буду. Мы посоветуемся внутри РФС и примем решение, как оценить эту ситуацию», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, Гинер выступил с жёсткой критикой Егорова после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:1, а представители «армейцев», включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров.

Турнирная таблице РПЛ.

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