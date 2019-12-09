Егоров отказался комментировать слова Гинера в его адрес
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров отказался комментировать заявление президента ЦСКА Евгения Гинера про работу арбитров в чемпионате России.
«Комментировать заявление Гинера не буду. Мы посоветуемся внутри РФС и примем решение, как оценить эту ситуацию», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, Гинер выступил с жёсткой критикой Егорова после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:1, а представители «армейцев», включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров.
Турнирная таблице РПЛ.
Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму!
Президент ЦСКА настаивает на решительных шагах после матча его клуба с «Краснодаром».
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