ЦСКА направит в РФС обращение по поводу судейства в матче с «Краснодаром»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал решение ЦСКА написать обращение по итогам матча с «Краснодаром».

«ЦСКА напишет обращение по матчу с «Краснодаром». Могу только сказать своё мнение, но если будет письмо, то в данном случае это будет не корректно. Так что подождём», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Московский клуб остался недоволен судейством в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:1, а представители «армейцев», включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров. ЦСКА занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка в 19 матчах.