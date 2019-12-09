ЦСКА направит в РФС обращение по поводу судейства в матче с «Краснодаром»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал решение ЦСКА написать обращение по итогам матча с «Краснодаром».
«ЦСКА напишет обращение по матчу с «Краснодаром». Могу только сказать своё мнение, но если будет письмо, то в данном случае это будет не корректно. Так что подождём», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Московский клуб остался недоволен судейством в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:1, а представители «армейцев», включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров. ЦСКА занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка в 19 матчах.
- 9 декабря 2019
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