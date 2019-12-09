Егоров огласил итоги рассмотрения комиссией моментов из игры «Зенит» — «Спартак»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал об итогах рассмотрения комиссией спорных моментов из матча 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).



«Комиссия признала, что арбитр абсолютно правильно продолжил игру на 75-й минуте (когда мяч попал в руку защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. – Прим. «Чемпионата»). Некоторые вопросы по матчу «Зенита» и «Спартака» были игровыми, поэтому комиссия их не рассматривала. Изучали только ключевые моменты», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



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