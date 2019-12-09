Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Егоров огласил итоги рассмотрения комиссией моментов из игры «Зенит» — «Спартак»

Егоров огласил итоги рассмотрения комиссией моментов из игры «Зенит» — «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал об итогах рассмотрения комиссией спорных моментов из матча 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

«Комиссия признала, что арбитр абсолютно правильно продолжил игру на 75-й минуте (когда мяч попал в руку защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. – Прим. «Чемпионата»). Некоторые вопросы по матчу «Зенита» и «Спартака» были игровыми, поэтому комиссия их не рассматривала. Изучали только ключевые моменты», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика игроков.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019