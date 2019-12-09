Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату» прокомментировал судейство в матче РПЛ с «Краснодаром». Напомним, после этой игры президент «армейцев» Евгений Гинер в резкой форме раскритиковал работу арбитров матча и положение дел в судейском департаменте РФС.



«Если честно, я за свою карьеру видел многое, но такого судейства, как в этом году, припомнить не могу, — заявил Акинфеев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых. — По каким правилам работают судьи, как они трактуют эпизоды? Нам жёлтые и красные дают без разбора, а соперникам за те же нарушения вообще не свистят. В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом ещё думали, какую карточку показать Облякову.



Арбитры пять минут смотрят VAR и просто не видят этого эпизода или не хотят его видеть. Повторюсь, в своей жизни я провёл много матчей и сталкивался с разными ситуациями, но то, что происходит с судейством в чемпионате России сейчас, меня неприятно удивляет. Больше всего беспокоит то, что я вижу недоумение моих молодых одноклубников, которые выходят на каждую тренировку, на каждый матч с горящими глазами, а потом сталкиваются с подобным судейством и не понимают, ради чего они вообще здесь играют. А я как капитан ничего не могу им толком объяснить.



Что делать в этой ситуации? Я полностью согласен с руководством клуба, которое уже давно бьёт тревогу. Дело не только в том, что из-за арбитров мы недосчитались каких-то очков, просто не понимаю, почему игроки стараются, выкладываются, чтобы показать хороший футбол, а все их усилия разбиваются о стену судейского непрофессионализма. Надеюсь, что намечающиеся реформы в судейском корпусе приведут к положительному результату. Уверен, что перемены давно назрели», — сказал Акинфеев.

У ЦСКА есть основания быть недовольным. Разбираем главный скандал тура Эпизоды из матча «Краснодар» — ЦСКА, которые вызвали неоднозначную реакцию.