«Ювентус» предлагает Холанду € 3 млн в год

«Ювентус» готов предпринять решительные попытки подписать Нападающего «Ред Булл Зальцбург» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

«Ювентус» связался с агентом норвежского нападающего Мино Райолой, предложив форварду годовую зарплату в размере € 3 млн с учётом всевозможных бонусов. Туринский клуб заинтересован в нападающем «Ред Булл Зальцбург», так как контракт Гонсало Игуаина заканчивается летом 2021 года, а Марио Манджукич уже в ближайшее трансферное окно может покинуть команду. В услугах Холанда также заинтересован ряд европейских клубов, среди которых «Реал», «Наполи», «Манчестер Юнайтед» и ещё несколько представителей английской Премьер-лиги.

Эрлинг Холанд перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2019 года из «Мольде». Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах австрийского национального чемпионата, в которых стал автором 16 забитых мячей и 4 результативных передач. В Лиге чемпионов на счету Эрлинга 8 голов в 5 встречах.



