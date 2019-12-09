«Эвертон» расследует сообщения о гомофобных скандированиях в матче с «Челси»

«Эвертон» расследует сообщения о гомофобном скандировании во время матча 16-го утра Премьер-лиги с «Челси» (3:1).

Английский клуб опубликовал заявление, в котором подтверждается работа с полицией Мерсисайда и организацией по борьбе с дискриминацией Kick It Out по данному вопросу.



«Гомофобии нет места ни на нашем стадионе, ни в нашем клубе, ни в нашем сообществе, ни в нашей игре. Клуб решительно осуждает такое поведение и проводит тщательное расследование, которое будет включать в себя связь с полицией Мерсисайда», — приводит слова пресс-службы «Эвертона» ВВС.

Одержав победу над «Челси», «Эвертон» поднялся на 14-е место в английской Премьер-лиге. Мерсисайдский клуб набрал 17 очков в 16 турах. Следующий матч команда проведёт с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 15 декабря.