В ВАДА рассказали, как санкции в отношении России повлияют на ЧМ-2022

Глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор рассказал, как санкции в отношении России повлияют на потенциальное участие национальной команды в розыгрыше чемпионата мира по футболу 2022 года.



«У России не будет флага на чемпионатах мира. Спортсмены не смогут участвовать как представители России. Даже как часть команды каждый спортсмен будет допускаться индивидуально. И финальное решение будет выносить CAS», — передаёт слова Тэйлора корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Ранее сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. В Российском футбольном союзе выразили надежду, что со стороны ФИФА не последует каких-либо ограничений для сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России.

В ФИФА прокомментировали решение ВАДА об отстранении России