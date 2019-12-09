Дзагоев: непонятны раскачивание лодки в «Алании» и претензии к Габулову

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев на своём сайте поделился мыслями о ситуации во владикавказской «Алании» и уходе Владимира Габулова с поста президента клуба.



«Ситуация вокруг «Алании» – одна из главных тем в Осетии. Считаю неправильным оставаться в стороне. Я не ожидал такого прогресса «Алании» в этом сезоне. Когда приезжал с ЦСКА на матч Кубка, видел, как всё устроено в клубе: Володя живёт «Аланией», постоянно о ней говорит. Главное, что удалось сделать за полгода, – вернуть болельщиков на стадион. Там они видят играющую команду – конечно, это заслуга не только Габулова, но и коллектива, который он собрал. Казалось, что так быстро прогресса добиться невозможно, но Володя это сделал. Клуб идёт на втором месте, борется за выход в ФНЛ. В связи с этим вообще непонятны раскачивание лодки и претензии в его адрес.



Мы с Володей начали обсуждать возрождение «Алании», ещё когда играли вместе в сборной. Он уже тогда понимал, что и как нужно делать. Если бы у него были финансовые возможности полностью содержать клуб, всё было бы намного проще – без привлечения инвестиций со стороны. «Алания» для Осетии – как глоток воздуха, как вода. Знаю, что Габулов занимается проектом футбольного интерната, чтобы талантливой молодёжи в Осетии было куда расти. Раньше они слишком рано уезжали из дома – теперь у них может появиться место для развития. Свою работу нужно делать с душой, иначе результата не будет. Важно дать возможность работать профессионалам, у которых уже всё получается. То, что сейчас происходит, точно не идёт в плюс команде и республике в принципе», — заявил Дзагоев.

Габулов прокомментировал намерение болельщиков «Алании» устроить очную ставку