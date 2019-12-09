Суд отклонил жалобы Бензема и Сиссе на расследование по делу о шантаже Вальбуэна

Нападающий «Реала» Карим Бензема и экс-форвард сборной Франции Джибриль Сиссе проиграли судебный процесс, в котором они требовали признать незаконным расследование в их отношении по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна неким интимным видео, сообщается в «твиттере» Get French Football News.
Таким образом, французская прокуратура получила возможность официально обвинить Бензема и Сиссе в шантаже соотечественника.
Напомним, что дело о шантаже тянется с 2015 года. С тех пор Бензема и Вальбуэна перестали вызываться в сборную Франции по решению главного тренера Дидье Дешама. Оба игрока пропустили чемпионат Европы 2016 года и чемпионат мира—2018. Что касается Сиссе, то он не играет за французскую национальную команду с 2011 года.
- 9 декабря 2019
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