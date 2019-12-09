Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером». В список, состоящий из 20 футболистов, не попал аргентинский нападающий Лионель Месси. Также в игре не примет участия защитник каталонцев Жерар Пике.



«Барселона»: тер Штеген, Нето, Иньяки, Ракитич, Бускетс, Тодибо, Суарес, Лангле, Ваге, Гризманн, Аленья, де Йонг, Видаль, Юмтити, Жуниор, Перес, Пуч, Фати, Араухо, Морер.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» состоится завтра, 10 декабря, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Барселона» набрала 11 очков в пяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Интер» (7) — на втором месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и пражская «Славия».