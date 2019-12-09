Витсель получил дома травму лица и выбыл до конца года

Бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель выбыл из строя до конца года из-за травмы лица, сообщается в официальном «твиттере» немецкого клуба.

Футболист получил травму, находясь дома, в результате падения. Витсель был успешно прооперирован и уже покинул больницу.

Витсель перешёл в «Боруссию» летом 2018 года из китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 13 матчах чемпионата Германии (12 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Также на его счету пять матчей в Лиге чемпионов. Контракт бельгийского футболиста с клубом действует до лета 2022 года.