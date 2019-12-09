Колобков: считаю, что решение ВАДА не коснётся чемпионатов мира

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал санкции в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).



«Решение ВАДА не коснётся чемпионата Европы. Считаю, что не коснётся и чемпионатов мира. В этом решении есть моменты, которые, по мнению ряда юристов и меня лично, противоречат хартии МОК», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил «Чемпионату» об уверенности в том, что санкции не коснутся футбола. Также стало известно, что сборная России выступит с флагом и гимном в отборе чемпионата мира—2022.