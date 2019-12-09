«Локомотив» прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»

Московский «Локомотив» прилетел в Мадрид на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».

Встречу обслужит венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кошшои. Его ассистентами выступят Гьорги Ринг и Венцель Тот. Резервным арбитром назначен Тамаш Богнар. За работу системы видеопомощи рефери (VAR) будут отвечать Шимон Марчиняк и Томаш Квятковски из Польши.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив» состоится в среду, 11 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Московский клуб располагается на четвёртом месте в группе D, набрав 3 очка в 5 турах группового этапа, у «Атлетико» в активе 7 очков, команда Диего Симеоне занимает второе место.