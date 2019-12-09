Президент «Ростова»: приятно уходить на перерыв, занимая место в первой пятёрке

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам после завершения первой части чемпионата России.
«Хочу поздравить всех с окончанием футбольного 2019 года в российском чемпионате! Наш клуб уходит на зимний перерыв, занимая в турнирной таблице место в первой пятёрке, в зоне еврокубков, и это очень приятно видеть и осознавать. Этот результат подтверждает тот факт, что мы вместе движемся в правильном направлении.
Игроки выкладываются на 100% и делают это качественно и ярко. Спасибо им, тренерскому штабу, всему клубу и вам за веру и поддержку в любой ситуации.
Во второй части сезона, в 2020 году, нас ждёт 11 серьёзнейших матчей. Мы подготовимся к ним и постараемся выжать необходимый максимум! Вместе с вами мы это можем. Мы — «Ростов», — приводит слова Арутюнянца официальный сайт клуба.
- 9 декабря 2019
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