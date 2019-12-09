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Ибрагимович не перейдёт в «Болонью»

Ибрагимович не перейдёт в «Болонью»
Футбол / Италия 0

Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини заявил, что шведский нападающий Златан Ибрагимович не станет игроком «Болоньи».

«Ибрагимович не перейдёт в „Болонью“. У нас было прекрасное предложение, но Златан сделал другой выбор, который был более интересным для него с профессиональной точки зрения», — приводит слова Сабатини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что интерес к Ибрагимовичу проявляют «Наполи» и «Милан».

Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее стороны решили не продлевать сотрудничество. 1 января 2020 года 38-летний форвард официально станет свободным агентом. В завершившемся в США сезоне Ибрагимович принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач.

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