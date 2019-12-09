Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини заявил, что шведский нападающий Златан Ибрагимович не станет игроком «Болоньи».



«Ибрагимович не перейдёт в „Болонью“. У нас было прекрасное предложение, но Златан сделал другой выбор, который был более интересным для него с профессиональной точки зрения», — приводит слова Сабатини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Ранее сообщалось, что интерес к Ибрагимовичу проявляют «Наполи» и «Милан».



Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее стороны решили не продлевать сотрудничество. 1 января 2020 года 38-летний форвард официально станет свободным агентом. В завершившемся в США сезоне Ибрагимович принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач.

Сабатини: Ибрагимович хочет перейти в «Болонью» из-за Михайловича