Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини заявил, что шведский нападающий Златан Ибрагимович не станет игроком «Болоньи».
«Ибрагимович не перейдёт в „Болонью“. У нас было прекрасное предложение, но Златан сделал другой выбор, который был более интересным для него с профессиональной точки зрения», — приводит слова Сабатини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ранее сообщалось, что интерес к Ибрагимовичу проявляют «Наполи» и «Милан».
Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее стороны решили не продлевать сотрудничество. 1 января 2020 года 38-летний форвард официально станет свободным агентом. В завершившемся в США сезоне Ибрагимович принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач.
- 9 декабря 2019
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