Сутормина — о санкциях ВАДА: пришло время создания альтернативных соревнований

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина отреагировала на санкции в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Очевидно, что это политическое решение, инициированное определёнными политическими силами, которые заинтересованы в ослаблении России. Они цинично превратили спорт, который традиционно является самым народным направлением в области международного сотрудничества и выстраивания гуманитарных связей между народами мира, в некий инструмент давления. Думаю, что пришло время создания альтернативных международных соревнований на базе стран БРИКС или ШОС», — приводит слова Суторминой пресс-служба Общественной палаты Российской Федерации.
- 9 декабря 2019
-
19:51
-
19:50
-
19:44
-
19:34
-
19:29
-
19:18
-
19:06
-
18:58
-
18:49
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:21
-
18:19
-
18:18
-
18:01
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:42
-
17:38
-
17:21
-
17:12
-
16:54
-
16:51
-
16:44
-
16:26
-
16:13
-
15:52
-
15:43
-
15:25
-
15:21
-
15:05
-
15:01
-
14:43