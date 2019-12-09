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Сутормина — о санкциях ВАДА: пришло время создания альтернативных соревнований

Сутормина — о санкциях ВАДА: пришло время создания альтернативных соревнований
Футбол / Сборная России 0

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина отреагировала на санкции в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Очевидно, что это политическое решение, инициированное определёнными политическими силами, которые заинтересованы в ослаблении России. Они цинично превратили спорт, который традиционно является самым народным направлением в области международного сотрудничества и выстраивания гуманитарных связей между народами мира, в некий инструмент давления. Думаю, что пришло время создания альтернативных международных соревнований на базе стран БРИКС или ШОС», — приводит слова Суторминой пресс-служба Общественной палаты Российской Федерации.

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