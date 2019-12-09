Директор по развитию РФС: наибольший риск — отсутствие сборной России на ЧМ-2022

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов прокомментировал санкции в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Чтобы комментировать и рассуждать на столь важную тему, нужен предметный анализ. Решение принято, но его никто не видел. Решение нужно прочесть, чтобы понять, какие последствия будут, в частности, у российского футбола. Есть некий анализ, который проводили РФС, Министерство спорта и любительского союза. У нас есть какие-то ограничения и сложности в связи с наихудшим сценарием развития событий. У нас есть здравое ощущение, что российский футбол не имеет отношения к тем вещам, о которых говорит ВАДА. Наибольший риск — отсутствие сборной России на чемпионате мира в Катаре, но туда нужно ещё отобраться», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 9 декабря 2019
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