Директор по развитию РФС: наибольший риск — отсутствие сборной России на ЧМ-2022

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов прокомментировал санкции в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).



«Чтобы комментировать и рассуждать на столь важную тему, нужен предметный анализ. Решение принято, но его никто не видел. Решение нужно прочесть, чтобы понять, какие последствия будут, в частности, у российского футбола. Есть некий анализ, который проводили РФС, Министерство спорта и любительского союза. У нас есть какие-то ограничения и сложности в связи с наихудшим сценарием развития событий. У нас есть здравое ощущение, что российский футбол не имеет отношения к тем вещам, о которых говорит ВАДА. Наибольший риск — отсутствие сборной России на чемпионате мира в Катаре, но туда нужно ещё отобраться», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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