Комитет по этике РФС рассмотрит слова Гинера о работе арбитров в РПЛ

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление президента ЦСКА Евгения Гинера о работе арбитров в чемпионате России.
«Публичные заявления президента ФК ЦСКА Евгения Гинера, допущенные после матча „Краснодар“ – ЦСКА в адрес департамента судейства и инспектирования, рассмотрит комиссия по этике РФС. Считаю, что подобные высказывания, независимо от произошедшего на футбольном поле, недопустимы, так как противоречат этическим нормам РФС и наносят ущерб имиджу российского футбола. Все подобные случаи будут выноситься на рассмотрение комиссии по этике, и виновные лица будут нести ответственность на основании принятых комиссией по этике решений.
После завершения первой части чемпионата мы проанализируем работу каждого судьи и инспектора, а в первом квартале 2020 года РФС готовит к внедрению единый рейтинг арбитров и инспекторов, который позволит справедливо оценить качество их работы и создать прозрачную систему назначений на матчи», — предоставила слова Хачатурянца пресс-служба РФС.
- 9 декабря 2019
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