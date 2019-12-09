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Бартомеу: двери «Барселоны» всегда открыты для Гвардиолы

Бартомеу: двери «Барселоны» всегда открыты для Гвардиолы
Футбол / Англия 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу высказался о возможном возвращении в каталонский клуб наставника Хосепа Гвардиолы, который в настоящий момент возглавляет «Манчестер Сити».

«Возвращение Гвардиолы в „Барселону“ не зависит от меня. Пеп сам решил покинуть нас, но наши двери всегда будут для него открыты», — приводит слова Бартомеу Goal.com со ссылкой на La Repubblica.

48-летний Гвардиола в бытность футболистом выступал за «Барселону» с 1990 по 2001 год. После завершения карьеры игрока он возглавил «Барселону В», а в 2008 году был назначен на пост главного тренера первой команды. Под его руководством каталонский клуб трижды выиграл чемпионат Испании, а также два раза победил в Лиге чемпионов.

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