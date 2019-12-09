Бартомеу: двери «Барселоны» всегда открыты для Гвардиолы
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу высказался о возможном возвращении в каталонский клуб наставника Хосепа Гвардиолы, который в настоящий момент возглавляет «Манчестер Сити».
«Возвращение Гвардиолы в „Барселону“ не зависит от меня. Пеп сам решил покинуть нас, но наши двери всегда будут для него открыты», — приводит слова Бартомеу Goal.com со ссылкой на La Repubblica.
48-летний Гвардиола в бытность футболистом выступал за «Барселону» с 1990 по 2001 год. После завершения карьеры игрока он возглавил «Барселону В», а в 2008 году был назначен на пост главного тренера первой команды. Под его руководством каталонский клуб трижды выиграл чемпионат Испании, а также два раза победил в Лиге чемпионов.
Отец Гвардиолы: возможно, Хосеп вернётся в «Барселону» в качестве тренера
Читайте также
- 9 декабря 2019
-
19:51
-
19:50
-
19:44
-
19:34
-
19:29
-
19:18
-
19:06
-
18:58
-
18:49
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:21
-
18:19
-
18:18
-
18:01
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:42
-
17:38
-
17:21
-
17:12
-
16:54
-
16:51
-
16:44
-
16:26
-
16:13
-
15:52
-
15:43
-
15:25
-
15:21
-
15:05
-
15:01
-
14:43
Партнерский контент