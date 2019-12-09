Э. Запашный: что Уткин несёт? Какой ещё поединок?
Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал слова журналиста Василия Уткина, который предложил организовать благотворительный аукцион за право подраться с ним.
«Наверное, если бы у Уткина было ко мне негативное отношение как к человеку из цирка, он бы сказал мне об этом лично, мы давно с ним знакомы. И когда я ему по-доброму написал, что правильно было бы мне позвонить, он вдруг лезет в интернет и пишет такое сообщение.
Вот про идею о „суде поединком“ точно ничего не понял. Какой поединок? Что он несёт? За этим всем просто стоит большое желание хайпануть, чтобы федеральные СМИ вспомнили про Уткина», — сказал Запашный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
«Страх? Хожу в клетку с тиграми. Мне бояться нельзя». Запашный — о гневе фанатов
Расспросили его, нормально ли бить болельщиков за мат, и что он имел в виду в нашумевшем интервью.
- 9 декабря 2019
-
19:50
-
19:44
-
19:34
-
19:29
-
19:18
-
19:06
-
18:58
-
18:49
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:21
-
18:19
-
18:18
-
18:01
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:42
-
17:38
-
17:21
-
17:12
-
16:54
-
16:51
-
16:44
-
16:26
-
16:13
-
15:52
-
15:43
-
15:25
-
15:21
-
15:05
-
15:01
-
14:43
-
14:40
Партнерский контент