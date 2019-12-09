Э. Запашный: что Уткин несёт? Какой ещё поединок?

Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал слова журналиста Василия Уткина, который предложил организовать благотворительный аукцион за право подраться с ним.

«Наверное, если бы у Уткина было ко мне негативное отношение как к человеку из цирка, он бы сказал мне об этом лично, мы давно с ним знакомы. И когда я ему по-доброму написал, что правильно было бы мне позвонить, он вдруг лезет в интернет и пишет такое сообщение.



Вот про идею о „суде поединком“ точно ничего не понял. Какой поединок? Что он несёт? За этим всем просто стоит большое желание хайпануть, чтобы федеральные СМИ вспомнили про Уткина», — сказал Запашный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.