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Э. Запашный: что Уткин несёт? Какой ещё поединок?

Э. Запашный: что Уткин несёт? Какой ещё поединок?
Футбол / РПЛ 0

Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал слова журналиста Василия Уткина, который предложил организовать благотворительный аукцион за право подраться с ним.

«Наверное, если бы у Уткина было ко мне негативное отношение как к человеку из цирка, он бы сказал мне об этом лично, мы давно с ним знакомы. И когда я ему по-доброму написал, что правильно было бы мне позвонить, он вдруг лезет в интернет и пишет такое сообщение.

Вот про идею о „суде поединком“ точно ничего не понял. Какой поединок? Что он несёт? За этим всем просто стоит большое желание хайпануть, чтобы федеральные СМИ вспомнили про Уткина», — сказал Запашный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

«Страх? Хожу в клетку с тиграми. Мне бояться нельзя». Запашный — о гневе фанатов
Расспросили его, нормально ли бить болельщиков за мат, и что он имел в виду в нашумевшем интервью.
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