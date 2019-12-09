Э. Запашный: мы приняли культуру, при которой вести себя как мрази — нормально

Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что ему выразили большую поддержку после слов о применении силовых методов к фанатам.

«Чем дальше влезаю в эту тему, тем страшнее становится. Но вы знаете, что подавляющее число людей меня поддержало? Просто все боятся попасть под такую же волну. Мне столько сообщений пришло в мессенджерах! Люди пишут: «Вы правы полностью!» Люди перестали ходить на стадион и не пускают туда своих детей. Подавляющее большинство правильно разобрались в моих словах. Просто некоторые критики проявили инициативу, особо не разбираясь в ситуации. А хуже дурака, как говорил мой отец, только инициативный дурак.



Я и сам могу выругаться. Но когда люди переходят грань, крушат стадионы и угрожают жизни, каким ещё языком с ними надо общаться? Вам нравится, когда вы сидите со своими детьми на стадионе, а одна трибуна посылает другую на ***? Вам это нравится?



Я был на «Локомотив — «Ювентус» и сидел рядом с фанатскими трибунами. Ни одной матной кричалки. Значит, это возможно, надо работать с болельщиками. Посмотрите на последний тур, стадионы даже не полупустые, а пустые. Посмотрите, как в Европе реагируют на нарушения! Нарушили — сразу под санкции.



Мы же более мягкие, сердобольные, начинаем сомневаться. Сейчас вон как с нами ВАДА разговаривает, лишили целую сборную из-за нескольких нарушений. Вот каким языком с нами общаются!



Люди, которые специально вывешивают матерные баннеры или орут матерные кричалки, ребята, это неприемлемо! Считаю, культурных болельщиков, умеющих ругнуться, в разы больше, но они реально не хотят идти на стадион.

Сейчас, когда подходишь к стадиону, ощущение, что начались военные действия. Такого не было раньше. Мы приняли западную культуру, согласно которой вести себя на стадионе как мрази — это нормально», — сказал Запашный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.