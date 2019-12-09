Азар, Рамос и Кроос не попали в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов с «Брюгге»

«Реал» опубликовал заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». В список, состоящий из 19 футболистов, не вошли нападающий Эден Азар, защитник Серхио Рамос и полузащитник Тони Кроос.
«Реал»: Куртуа, Ареола, Альтубе, Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Одриосола, Менди, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Бэйл, Диас, Бензема, Йович, Винисиус, Родриго.
Матч 6-го утра группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» — «Реал» состоится послезавтра, 11 декабря, на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Реал» набрал 8 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе А являются «Пари Сен-Жермен» и «Галатасарай».
- 9 декабря 2019
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