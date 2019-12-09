Президент «Атлетико»: мы хотели купить Хамеса, но он решил остаться в «Реале»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо рассказал о несостоявшемся трансфере полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

«Мы пытались приобрести Хамеса летом, но договориться нам не удалось. В итоге Хамес остался в «Реале». Футболисты выступают там, где хотят. На тот момент он хотел играть в «Реале». Если контракт не удаётся заключить, то это происходит из-за нежелания игрока.

У колумбийских игроков есть фантастические физические качества. Например, я не видел, чтобы защитник перехватывал мяч так же быстро, как Луис Амаранто Переа, или забивал столько же голов, сколько нападающий Радамель Фалькао», — приводит слова Сересо Marca.

В летнее трансферное окно «Атлетико» был готов заплатить за Хамеса € 50 млн, но трансфер не состоялся.