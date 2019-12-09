Президент «Атлетико»: мы хотели купить Хамеса, но он решил остаться в «Реале»
Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо рассказал о несостоявшемся трансфере полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
«Мы пытались приобрести Хамеса летом, но договориться нам не удалось. В итоге Хамес остался в «Реале». Футболисты выступают там, где хотят. На тот момент он хотел играть в «Реале». Если контракт не удаётся заключить, то это происходит из-за нежелания игрока.
У колумбийских игроков есть фантастические физические качества. Например, я не видел, чтобы защитник перехватывал мяч так же быстро, как Луис Амаранто Переа, или забивал столько же голов, сколько нападающий Радамель Фалькао», — приводит слова Сересо Marca.
В летнее трансферное окно «Атлетико» был готов заплатить за Хамеса € 50 млн, но трансфер не состоялся.
«Реал» предложит «Арсеналу» £ 70 млн и Хамеса за Обамеянга
- 9 декабря 2019
-
21:16
-
21:12
-
21:04
-
20:35
-
20:33
-
20:15
-
20:11
-
19:51
-
19:50
-
19:44
-
19:34
-
19:29
-
19:18
-
19:06
-
18:58
-
18:49
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:21
-
18:19
-
18:18
-
18:01
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:42
-
17:38
-
17:21
-
17:12
-
16:54
-
16:51
-
16:44
-
16:26
-
16:13
Партнерский контент