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Крал: прошлые месяцы были непростыми, но я рад, что нахожусь в «Спартаке»

Крал: прошлые месяцы были непростыми, но я рад, что нахожусь в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал подвёл итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Прошлые месяцы были непростыми для всех нас, но мы должны помнить об этом. Учиться на ошибках и не повторять их в будущем — только так можно стать лучше.

В любом случае, это был большой год для меня! Ни о чём не жалею, и рад, что нахожусь в „Спартаке“. В прошлом сезоне я сыграл около 55 матчей, затем у меня было всего 10 выходных дней, а в этом сезоне – 25 матчей. Так что теперь пришло время расслабиться и хорошо отдохнуть.

Большое спасибо всем вам за сообщения, поддержку и силу, которую вы даёте мне каждый день. Увидимся в следующем году», — написал Крал на своей странице в «Инстаграме».

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