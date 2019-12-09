Крал: прошлые месяцы были непростыми, но я рад, что нахожусь в «Спартаке»

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал подвёл итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги.



«Прошлые месяцы были непростыми для всех нас, но мы должны помнить об этом. Учиться на ошибках и не повторять их в будущем — только так можно стать лучше.



В любом случае, это был большой год для меня! Ни о чём не жалею, и рад, что нахожусь в „Спартаке“. В прошлом сезоне я сыграл около 55 матчей, затем у меня было всего 10 выходных дней, а в этом сезоне – 25 матчей. Так что теперь пришло время расслабиться и хорошо отдохнуть.



Большое спасибо всем вам за сообщения, поддержку и силу, которую вы даёте мне каждый день. Увидимся в следующем году», — написал Крал на своей странице в «Инстаграме».