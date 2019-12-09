Орлов: Дзюба — футбольный герой, он сам себя насилует
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об оскорблениях нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы со стороны болельщиков.
«Мы и до матча в Сан-Марино знали, что кое-кто покрикивает против Дзюбы. Кто-то вспоминает, как Артём ушёл из «Спартака», хотя его оттуда выгнали, выдавили. Разве вы забыли об этом? Вспомните. В основном это зависть, потому что сейчас он футбольный герой. Герои всегда вызывают зависть.
Дзюбу опять загнали в угол, как это было при уходе в «Арсенал», когда ему надо было пробиться в сборную. И сейчас он проявляет себя. В концовке матча с «Динамо» он создал два момента. Артём находит в себе резервы, насилует сам себя, заставляет себя играть так, как надо играть», — сказал Орлов на своём канале в YouTube.
Заводящий «Спартака»: если бы Дзюба объяснился и извинился, его бы поняли
- 9 декабря 2019
-
21:16
-
21:12
-
21:04
-
20:35
-
20:33
-
20:15
-
20:11
-
19:51
-
19:50
-
19:44
-
19:34
-
19:29
-
19:18
-
19:06
-
18:58
-
18:49
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:21
-
18:19
-
18:18
-
18:01
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:42
-
17:38
-
17:21
-
17:12
-
16:54
-
16:51
-
16:44
-
16:26
-
16:13
Партнерский контент