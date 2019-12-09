Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Орлов: Дзюба — футбольный герой, он сам себя насилует

Орлов: Дзюба — футбольный герой, он сам себя насилует
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об оскорблениях нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы со стороны болельщиков.

«Мы и до матча в Сан-Марино знали, что кое-кто покрикивает против Дзюбы. Кто-то вспоминает, как Артём ушёл из «Спартака», хотя его оттуда выгнали, выдавили. Разве вы забыли об этом? Вспомните. В основном это зависть, потому что сейчас он футбольный герой. Герои всегда вызывают зависть.

Дзюбу опять загнали в угол, как это было при уходе в «Арсенал», когда ему надо было пробиться в сборную. И сейчас он проявляет себя. В концовке матча с «Динамо» он создал два момента. Артём находит в себе резервы, насилует сам себя, заставляет себя играть так, как надо играть», — сказал Орлов на своём канале в YouTube.

Заводящий «Спартака»: если бы Дзюба объяснился и извинился, его бы поняли
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019